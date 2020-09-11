РИАМО - 11 сен. С 14 по 18 сентября в губернском колледже в Серпухове пройдет конкурс «Учитель года Подмосковья — 2020», он состоится уже в 31-ый раз, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

Заявки на конкурс подали 52 педагога общеобразовательных учреждений.

«Конкурс проводится в Московской области ежегодно. За период его существования в нем приняли участие уже более 1 тысячи учителей Подмосковья», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что конкурс включает школьный, муниципальный и региональный этапы. Последний проводится в три тура.

«Во время конкурсных испытаний участники должны будут продемонстрировать не только свое профессиональное мастерство и отличное владение современными образовательными технологиями, но и уникальные творческие способности, находчивость и целеустремленность», - добавила Каклюгина.

Победитель получит 500 тысяч рублей, а лауреаты – по 100 тысяч рублей. Объявление и награждение победителя конкурса состоится во время празднования Дня учителя.