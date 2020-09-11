РИАМО - 11 сен. В столице 13 сентября перекроют движение на ряде улиц для проведения фестиваля «Большой Московский Триатлон», а на улице Крылатской 12 сентября нельзя будет припарковаться, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Полностью перекроют движение 13 сентября с 06:00 до 12:45 на улице Крылатской, от дома 15, строение 2 до дома 2А.

Также движение в этот период перекроют на улице Народного Ополчения, улице Нижние Мневники (в сторону улицы Крылатской) и от улицы Крылатской, от дома 23 корпус 1 до улицы Народного Ополчения. Движение сохранится в сторону улицы Мневники.

Ограничения движения 13 сентября с 06:00 до 12:45 коснутся одной из трех полос на улице Крылатской при движении в сторону проспекта Маршала Жукова, в районе пересечения с улицей Нижние Мневники. По крайней правой полосе можно будет ехать только в сторону Островной.

Нельзя будет припарковаться 12 сентября с 00:01 и до окончания мероприятия на улице Крылатской от дома 15, строение 2 до дома 2А.

13 сентября с 06:00 до 12:45 двустороннее движение организуют на участке от съезда с улицы Нижние Мневники на улице Островная. Съезд организуют с улицы Оставная на улице Нижние Мневники в сторону проспекта Маршала Жукова.