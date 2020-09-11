РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 сен. Пожарные и спасатели Подольского гарнизона отработали действия при тушении пожара в 25-этажном доме, сообщил «РИАМО в Подольске» старший эксперт по воспитательной работе и работе со СМИ Подольского ТУ СиС ГКУ Московской области «Мособлпожспас» Альберт Леднев.

Огнеборцы выбрали высотное жилое здание для учений потому, что тушение пожаров в таких домах имеет свои особенности. Чем ниже очаг возгорания, тем больше этажей оказывается в дыму и большее число людей нужно максимально быстро эвакуировать.

«В микрорайоне Кузнечики на 25-этажном жилом доме на улице Генерала Варенникова 10 сентября пожарно-спасательные подразделения 24-го ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по МО №№7 и 77, пожарных частей 247, 258 и поисково-спасательного отряда №17 Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» провели пожарно-тактические учения. Всего в тренировке задействовали девять единиц спецтехники и более 50 человек личного состава», - сказал Леднев.

В ходе учений проверили боеготовность гарнизона к тушению пожаров в зданиях повышенной этажности и отработали взаимодействие с комплексом аварийных служб и служб жизнеобеспечения жилого объекта.

«Все огнеборцы выполнили поставленые задачи, жильцы проявили дисциплинированность и понимание. Но владельцы припаркованного во дворах и на дорогах личного автотранспорта не оставили места для свободного проезда и расстановки пожарно-спасательной техники. Люди в горящих зданиях в большинстве случаев погибают не из-за огня, а из-за неправильно припаркованных машин. Блокируя проезд, водители не просто мешают работе пожарных, они не дают спасти попавших в беду людей», - сказал начальник 24-го ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по МО подполковник внутренней службы Роман Кирсанов.

По замыслу учения, на 11 этаже здания в спальном помещении двухкомнатной квартиры общей площадью 56 квадратных метров в результате короткого замыкания произошло возгорание и быстро распространился огонь. Через неплотно закрытую входную дверь дым проник и заполнил приквартирную площадку общего коридора подъезда. Из-за короткого замыкания в квартире произошло аварийное отключение электроэнергии во всем доме. Лифты и автоматизированные средства пожаротушения отключились, не работала система дымоудаления на лестничных клетках. Признаки пожара заметили прохожие и сообщили в пожарную охрану гарнизона.