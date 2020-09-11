РИАМО – 11 сен. Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова сообщила, что при употреблении картошки, белого риса и сливочного масла можно похудеть, все дело в количестве потребляемого, сообщает Газета.ru.

Она напомнила, что люди поправляются не от определенных продуктов.

«Поправляются от переедания в целом. Вопрос в количестве!» — написала Комиссарова на своей странице в Instagram.

Специалист напомнила, что в 100 граммах картофеля содержится всего 80 калорий. Между тем, в этом овоще есть калий и витамин С. Врач также посоветовала употреблять не больше 50 граммов макарон.

Диетолог также рассказала, что 100 граммах риса содержится 130 калорий и его тоже можно есть, если хочется сбросить лишний вес.