РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 сен. В Муниципальный центр управления регионом городского округа Мытищи за первые десять дней сентября поступило 1066 обращений, сообщил глава округа Виктор Азаров.

Муниципальный центр управления регионом – это система сбора и анализа жалоб жителей, поступающих из разных источников, основной – портал «Добродел».

«За первые десять дней сентября поступило 1066 обращений. Большое количество жалоб от наших жителей касается темы благоустройства, особенно дворовых территорий. Их за это время поступило на «Добродел» 49. Хочу отметить, что по сравнению с августом количество жалоб по этой теме снизилось», – написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что чаще всего жители просят обустроить газон, пешеходную дорожку, высадить зеленые насаждения. В этом очень наглядно помогает разобраться тепловая карта. Азаров систематически изучает ее, чтобы понять наиболее волнующие проблемы.

«МЦУР – это наш помощник в анализе работы с обращениями граждан, своеобразная лакмусовая бумага, которая помогает видеть, где и какие болезненные точки есть на территории. Многие жители почему-то путают его с «Доброделом» и считают, что в МЦУР можно позвонить, написать и решить ту или иную проблему. Это не так!» – уточнил Азаров.

Он отметил, что МЦУР в Мытищах открыли осенью 2019 года, буквально сразу же после начала работы Центра управления регионом Московской области. Основной лозунг центра: «Все знаем – быстро решаем – не допускаем». С этим посылом МЦУР ежедневно, без выходных контролирует своевременное и качественное исполнение обращений граждан.