РИАМО - 11 сен. Возгорание ликвидировали утром в пятницу в квартире жилого дома, расположенного на 2-ой Владимирской улице в Москве, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 10:41. Пожарным удалось не допустить распространения огня. В 10:52 пожар локализовали, еще через две минуты — ликвидировали.

«Происходило возгорание в трехкомнатной квартире на площади 10 квадратных метров на пятом этаже. Хозяйка квартиры до прибытия подразделений обратилась к наряду скорой помощи», - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала.