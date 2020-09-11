РИАМО - 11 сен. В августе оборот торговли и услуг Москвы превысил показатель 2019 года почти на 5%, экономика Москвы продолжила активно восстанавливаться, несмотря на ограничения из-за коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

Оборот предприятий составил 928 миллиардов рублей.

«По сравнению с июлем нынешнего года рост составил 4,1%», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Естественные потери отрасли от ограничений апреля-мая были в значительной степени компенсированы в июле и августе. Наибольший рост зафиксирован в секторе непродовольственной торговли. Июльский рост в этом сегменте составил 29,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, в августе - 24,9%.

«Сфера услуг также показывает быструю динамику роста на выходе из карантина. Прирост оборота в июле к предыдущему месяцу составил в этой сфере 16,8% и 6,8% в августе, восстановив объемы до 97,6% оборота августа прошлого года», — отметил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.