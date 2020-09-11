РИАМО - 11 сен. Уже более 2 миллионов жителей Подмосковья прошли ПЦР-исследование на коронавирус, его проводят пациентам с симптомами простудных заболеваний, медикам, учащимся, педагогам и воспитателям, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«Всего на данный момент в Московской области у более 21% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Также жители Подмосковья могут пройти ИФА-исследование на коронавирус. Для этого необходимо записаться в процедурный кабинет поликлиники на портале госуслуг.

ПЦР-исследование проводится бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. Для лиц без признаков ОРВИ анализ проводится платно.

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11 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5 504 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 175 больных. В Москве - 698.

- За сутки в Москве скончались 9 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4956 Covid-пациентов.