РИАМО - 11 сен. Обучающий семинар о сфере жилищно-коммунальных услуг прошел в рамках проекта «PRO ЖКХ» в администрации Воскресенска, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Его цель – повышение уровня грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение жителей информацией по вопросам управления многоквартирными домами и системы контроля за управляющими организациями», - говорится в сообщении.

Также на семинаре рассказали о правах и обязанностях участников жилищных отношений. Курс разработали в ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области при поддержке министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Всего в курс входить шесть основных тем: законодательство в ЖКХ, советы МКД, управление МКД, жилищно-коммунальные услуги, тарифы и ценообразование. А также капитальный ремонт в МКД и система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

В Воскресенске занятия провела член координационного совета ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья Татьяна Шарапова. Она поделилась своим опытом, рассказала, как эффективнее выстраивать работу с жалобами, поступающими от жителей и как удобнее настроить обратную связь.