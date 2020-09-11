РИАМО – 11 сен. Росавиация направила в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково письмо, в котором говорится, что в российских аэропортах и авиакомпаниях выявили массовые случаи нарушений противоэпидемических норм, пишет в пятницу газета «Известия».
Так, с начала лета выявили более 1 тысячи нарушений. У пассажиров, летного и кабинного экипажей нет средств индивидуальной защиты – масок и перчаток. Кроме того, специалисты выявили, что профилактическая уборка в аэропортах проводится не в полном объеме. Еще в числе нарушений - часть входов в здания аэровокзалов не оборудована бесконтактными термометрами, а при посадке на борт самолета не у всех измеряют температуру.
Между тем, эксперты считают, что в рекомендациях Роспотребнадзора не проработаны процедуры их исполнения. Зачастую их рекомендации фактически выполнять не получается. Например, трудно воплотить в жизнь рекомендацию по доставке пассажиров на борт самолета из аэропорта. В некоторых аэровокзалах нет такого количества автобусов, чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию.
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11 СЕНТЯБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 5 504 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 175 больных. В Москве - 698.
- За сутки в Москве скончались 9 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4956 Covid-пациентов.
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