РИАМО – 11 сен. Росавиация направила в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково письмо, в котором говорится, что в российских аэропортах и авиакомпаниях выявили массовые случаи нарушений противоэпидемических норм, пишет в пятницу газета «Известия».

Так, с начала лета выявили более 1 тысячи нарушений. У пассажиров, летного и кабинного экипажей нет средств индивидуальной защиты – масок и перчаток. Кроме того, специалисты выявили, что профилактическая уборка в аэропортах проводится не в полном объеме. Еще в числе нарушений - часть входов в здания аэровокзалов не оборудована бесконтактными термометрами, а при посадке на борт самолета не у всех измеряют температуру.

«Росавиация обратилась к аэропортам с просьбой проинформировать руководителей авиакомпаний о нарушениях и доложить о принятых мерах. Эксперты считают, что такие требования невозможно выполнить из-за отсутствия системного подхода к исполнению рекомендаций», - отмечается в материале.

Между тем, эксперты считают, что в рекомендациях Роспотребнадзора не проработаны процедуры их исполнения. Зачастую их рекомендации фактически выполнять не получается. Например, трудно воплотить в жизнь рекомендацию по доставке пассажиров на борт самолета из аэропорта. В некоторых аэровокзалах нет такого количества автобусов, чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию.

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