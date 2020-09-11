РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 сен. Глава Балашихи Сергей Юров открыл новую автоматизированную линию по выпуску подушек и одеял в текстильной компании «СК Групп», ее ввод в работу позволил создать 100 рабочих мест, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В преддверии Дня города Юров встретился с сотрудниками предприятия, поблагодарил коллектив за многолетний добросовестный труд и лично вручил награды передовикам текстильного производства. В мероприятии также приняли участие депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, депутаты городского совета.

«Предприятию хочется пожелать роста, развития, создания новых рабочих мест для жителей нашего города. А коллективу — счастья, здоровья и семейного благополучия», — сказал Юров.

Шапкин отметил, что благодаря именно таким проектам растет бюджет Балашихи. Торжественную часть продолжила экскурсия по производственным цехам.

«СК Групп» — крупный производитель текстиля для дома, который в том числе работает на экспорт. В ассортименте компании: интерьерный, кухонный текстиль и текстиль для сна.