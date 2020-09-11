РИАМО - 11 сен. С 14 по 30 сентября изменится расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги, это связано с проведением работ по строительству Московских центральных диаметров и ремонтом путей, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Обращаем внимание пассажиров, что на время работ из расписания выведут часть пригородных поездов, у некоторых электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте», — отмечается в материале.

С 14 по 30 сентября, за исключением 19 и 20 сентября, с 13:00 до 15:00 на участке Каланчевская – Курская поезда курсировать не будут.

С 03:40 14 сентября до 03:40 18 сентября и с 03:40 21 сентября до 03:40 25 сентября для ремонта закроют участок Столбовая – Чехов, а с 12:00 19 сентября до 08:00 20 сентября — участок Тушино – Подмосковная.

Компания просит пассажиров отнестись с пониманием к неудобствам и заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов.