РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 сен. Комплексную спортивную площадку откроют в парке «Наташинские пруды» Люберец этой осенью, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Площадка предназначена для занятий воркаутом и выполнения нормативов ГТО.

«Эта отдельно стоящая комплексная площадка в парковой зоне - самая большая в округе. Ее размер составляет 22 на 16 метров. Заниматься спортом на ней круглогодично смогут все желающие, в том числе люди с ограниченными возможностями», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Он уточнил, что на площадке установлены разноуровневые турники и брусья, обустроено место для прыжков в длину и рывка гири, организованы мишени для метания в цель, стенка для скалолазания, смонтирован комплекс уличных тренажеров.

Универсальная уличная площадка построена в рамках реализации нацпроекта «Демография» программы «Спорт - норма жизни».