РИАМО - 11 сен. Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в сентябре приглашает всех желающих на показы советских кинохитов о космосе и на лекции об исследовании Марса и МКС, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

«Участие в мероприятиях и вход в экспозицию центра бесплатные при условии предварительной регистрации», — отмечается в материале.

12 сентября в 15:00 пройдет показ научно-фантастического фильма 1980 года «Через тернии к звездам».

19 сентября в 16:00 зрители увидят художественный фильм 1957 года «Дорога к звездам» об основоположнике теоретической космонавтики Константине Циолковском и о первом человеке в космосе Юрии Гагарине.

Подискутировать о фильме можно будет с летчиком-космонавтом, Героем России, президентом центра «Космонавтика и авиация» Федором Юрчихиным и правнуком Константина Циолковского, президентом Калужского регионального общественного фонда К.Э. Циолковского Сергеем Самбуровым.

26 сентября в 16:00 в конгресс-зале центра расскажет о планете Венера фильм 1961 года «Планета бурь».

19 сентября в 18:00 организуют лекцию «Марсоходы — покорители Красной планеты», которую проведет создатель сообщества «Открытый космос» и блога Zelenyikot Виталий Егоров.

26 сентября в 18:00 в лектории «Кулибин Про» состоится лекция «Стройка в невесомости: Международная космическая станция» с председателем молодежного совета Русского космического общества Денисом Прудником, который расскажет о строительстве МКС.

На мероприятиях будет осуществляться рассадка с учетом соблюдения социальной дистанции.