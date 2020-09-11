РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 сен. Проблемные вопросы выявили в обеспечении антитеррористической безопасности спортивных сооружений подмосковных Люберец, говорится в сообщении Главного управления региональной безопасности Московской области.

В рамках мероприятий по изучению состояния режима безопасного функционирования спортивных объектов и сооружений аппаратом Антитеррористической комиссии Московской области проведено выездное изучение состояния антитеррористической защищенности семи объектов спорта, расположенных на территории городского округа Люберцы.

«По результатам проверки состояния антитеррористической защищенности проанализировано состояние безопасности семи муниципальных учреждений физической культуры и спорта, выявлены проблемные вопросы в обеспечении антитеррористической безопасности спортивных сооружений», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Он добавил, что даны поручения по устранению недостатков, а также по оснащению объектов дополнительными техническими средствами безопасности, их реализация взята на контроль аппаратом АТК Московской области.

По количеству спортивных сооружений и объектов спорта на втором месте в области находится городской округ Люберцы, где на сегодняшний день имеется 588 различных сооружений, включая стадионы, Ледовые арены, спортивные залы, плавательные бассейны, манежи, тиры, скейт-парки, скалодромы и ряд других спортивных объектов.