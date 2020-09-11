РИАМО - 11 сен. Водитель грузового автомобиля Volvo сбил двух пешеходов на Волжском бульваре в Москве, пострадавшие скончались на месте происшествия, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в ночь на пятницу.

«В 00:28 на Волжском бульваре около дома 114А водитель грузового автомобиля Volvo совершил наезд на двух пешеходов», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что люди пересекали дорогу не по пешеходному переходу.