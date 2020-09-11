РИАМО - 11 сен. До начала октября в подмосковных лесах можно встретить ложнодождевик обыкновенный – гриб-«картофелину» темного цвета, который также похож на камень, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Этот гриб растет на почве или гнилой древесине в светлых лиственных или хвойных лесах. Также его можно увидеть в молодых посадках, на лугах, полях и даже на обочинах дорог.

«Ложнодождевик имеет сходство со съедобными дождевиками, но отличается от них благодаря темному цвету мякоти, ее жесткостью и отсутствием плодоножки. Разломив эту лесную «картофелину», можно увидеть, что под светлой кожицей скрывается черная малопривлекательная на вид мякоть с запахом картофеля», - говорится в сообщении.

Тем не менее употреблять ложнодождевик обыкновенный в пищу нельзя, поскольку может возникнуть расстройство желудка и аллергия.

Ранее подмосковных грибников предостерегли от сбора ежовика. Гриб занесен в Красную книгу Московской области, а это значит, что собирать его запрещено.