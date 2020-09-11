РИАМО - 11 сен. В столице среднесуточный темп прироста новых случаев коронавирусной инфекции за две недели составил 0,25%, что говорит о стабильной эпидемиологической ситуации по критериям Роспотребнадзора, сообщает оперативный штаб Москвы.

За прошедшие сутки в городе выявили 698 случаев инфицирования.

«33,2% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24,2% – от 46 до 65 лет, 22,4% - от 66 до 79 лет, еще 7,2% – старше 80 лет. Также 13% среди заболевших - дети», — говорится в сообщении.

Все зараженные и те, кто с ними близко контактировал, помещены под медицинское наблюдение.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в случае второй волны коронавируса здравоохранение столицы справится без введения ограничительных мер в мегаполисе.

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11 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5 504 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 175 больных. В Москве - 698.

- За сутки в Москве скончались 9 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4956 Covid-пациентов.