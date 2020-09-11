РИАМО - 11 сен. В столице среднесуточный темп прироста новых случаев коронавирусной инфекции за две недели составил 0,25%, что говорит о стабильной эпидемиологической ситуации по критериям Роспотребнадзора, сообщает оперативный штаб Москвы.
За прошедшие сутки в городе выявили 698 случаев инфицирования.
Все зараженные и те, кто с ними близко контактировал, помещены под медицинское наблюдение.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в случае второй волны коронавируса здравоохранение столицы справится без введения ограничительных мер в мегаполисе.
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11 СЕНТЯБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 5 504 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 175 больных. В Москве - 698.
- За сутки в Москве скончались 9 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4956 Covid-пациентов.
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