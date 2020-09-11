Пламя охватило квартиру в доме на Чертановской улице. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
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