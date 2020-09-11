РИАМО - 11 сен. Поезда на Курском направлении Московской железной дороги и МЦД-2 в сторону столицы снова следуют со всеми остановками, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ЦППК.

Утром в пятницу произошел обрыв контактного провода на перегоне Красный Строитель – Царицыно. В связи с этим пригородные поезда Курского направления и МЦД-2 в сторону Москвы следовали без остановок на станциях Царицыно и Покровская. В движении поездов возникли задержки.

«Совместно с коллегами из МЖД принимаем все усилия для скорейшего восстановления графика движения», - сказал собеседник агентства.