РИАМО - 11 сен. Десять лет назад в городе ежегодно происходило свыше тысячи крупных инцидентов на коммунальных сетях, в последние годы таких аварий не происходило совсем, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Современная Москва – это 170 тысяч километров коммуникаций, по которым в квартиры и офисы москвичей поступают свет, газ, тепло и вода», - написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что за последние несколько лет в столице прошла технологическая централизация.

Вместо сотен диспетчерских пунктов компаний «Мосводоканал», «МОЭК», «ОЭК», «МОЭСК», «МОСГАЗ», «Мосводосток» и «Москоллектор» создали единые диспетчерские службы.

Собянин отметил, что цифровизация и централизация коммунальных служб прошли незаметно для глаз, но результат почувствовал каждый москвич.