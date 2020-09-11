РИАМО - 11 сен. Деактивированное взрывное устройство обнаружили в ходе строительных работ на территории жилого комплкса «КИТ» в Мытищах, предмет вывезен со стройплощадки на утилизацию, сообщается в Telegram-канале Главгосстройнадзора Московской области.

После получения информации о взрывном устройстве сотрудники ведомства оперативно выехали на место, чтобы разобраться в ситуации.

«Удалось выяснить, что ранее на месте стройплощадки находился пункт приема металлолома и снаряд мог остаться там от предыдущих хозяев», - говорится в сообщении.

Опасную находку вывезли на полигон для дальнейшей утилизации. По инициативе застройщика саперы и специалисты правоохранительных органов обследовали территорию стройплощадки.

«Этот вопрос держим на контроле. Так как вблизи строительной площадки находится школа, мы понимаем, что родители переживают. Поэтому по инициативе застройщика вся площадка была тщательно обследована, других взрывных устройств на территории не обнаружено», - отметил начальник областного Главгосстройнадзора Артур Гарибян.