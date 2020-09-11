РИАМО - 11 сен. Сторонники и члены «Единой России» в Реутове инициировали проведение курсов компьютерных знаний и основ работы на сайтах коммунальных услуг для представителей старшего поколения, сообщила муниципальный координатор партийного проекта «Старшее поколение» Анна Бабалова.

«Квалифицированные педагоги обучают всех желающих пенсионеров Реутова первоначальным навыкам – работе с текстовым редактором, поиску в интернете. Также они рассказывают и показывают, как можно зарегистрироваться на сайтах госуслуг, передавать информацию о квартплате, записываться на прием к врачу», - сказала Бабалова.

Она уточнила, что часть занятий организована вместе с активистами партпроекта «Школа грамотного потребителя». Помимо азов работы с компьютерами и смартфонами, пенсионерам рассказывают о порядке начислений коммунальных платежей и учат распознавать мошенников в этой сфере.

«Все желающие сначала учатся основным навыкам по специально разработанной программе, после занимаются в своем режиме. Многое изучают дополнительно, по запросу», - добавила Бабалова.

Занятия проходят раз в неделю, обучение завершили уже 16 групп. За месяц пожилых людей бесплатно обучат достаточным навыкам обращения с компьютерами и современной техникой, на это у них будет четыре занятия по полтора часа каждое.