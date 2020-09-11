РИАМО - 11 сен. Следователи инициировали проведение доследственной проверки по факту гибели трех человек на пожаре, произошедшем на юге столицы, сообщается на официальном сайте ГСУ СК России по Москве.

Инцидент произошел в ночь на пятницу в квартире жилого дома по улице Чертановская. При тушении возгорания в квартире нашли тела двух женщин и одного мужчины.

«В ходе опроса соседи пояснили, что в квартире проживали лица, которые систематически злоупотребляли спиртными напитками. По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем», - говорится в сообщении.

Следователи проводят мероприятия, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

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