РИАМО - 11 сен. Тверской районный суд Москвы вынес приговор заместителю председателя правления акционерного коммерческого банка «Легион» Виктору Брусенцеву, бывшему советнику правления Андрею Батищеву, а также причастным к хищению денежных средств Дмитрию Хайкову и Михаилу Королькову, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры столицы.

В 2014 году подсудимые выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им организациям и заключали мнимые сделки и фиктивные договоры цессии. Сумма хищения составила 122 миллиона рублей.

«Суд приговорил Брусенцева и Батищева к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей каждому», - говорится в сообщении.

Королькову назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, также его оштрафовали на 600 тысяч рублей. Хайков получил 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей.

Всех подсудимых взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.