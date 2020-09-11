РИАМО - 11 сен. Явка на электронном голосовании в рамках выборов депутатов столичных муниципальных округов Марьино и Бабушкинский составила 33% на 10:00, сообщил в пятницу руководитель мобильной группы реагирования общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами в Москве Максим Буре.

Электронное голосование стартовало в Москве в 8 часов утра в пятницу и продолжится до 20 часов 12 сентября. Принять участие в онлайн-голосовании могут только те горожане, которые заблаговременно прошли соответствующую регистрацию.

«Сегодня уже проголосовали 33%. Надеюсь, что так пойдет и дальше. Те, кто не сможет проголосовать до 8 вечера 12 сентября, смогут проголосовать на своем избирательном участке», - сказал Буре.

Он отметил, что проголосовавших в формате онлайн заносят в электронный реестр.

Всего в двух округах насчитывается порядка 69 тысяч избирателей. В рамках дополнительных выборов в каждом округе изберут двух депутатов.