РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 сен. В пятницу в связи с поиском прорыва на трассе от котельной «Сиреневая» возможно понижение температуры горячего водоснабжения на нескольких улицах, сообщается на официальной странице МУП «Межрайонный Щелковский водоканал» в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас идет поиск места прорыва из-за чего возможно снижение температуры ГВС. О месте и времени проведения ремонтных работ будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

Понижение температуры возможно на улицах: Талсинская, Комсомольская, Сиреневая, Полевая, Космодемьянская.