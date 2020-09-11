РИАМО - 11 сен. В столице за прошедшие сутки выявили еще 698 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии зарегистрировано 269 777 случаев инфицирования, сообщает оперативный штаб Москвы.

Кроме того, за последние сутки 1256 пациентов выздоровели от Covid-19, за весь период врачи столицы вылечили 227 530 человек.

Также за сутки скончались девять пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусом, общее число жертв инфекции в Москве составило 4 956 человек.

В России за сутки выявили 5 504 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, общее число случаев инфицирования в стране составило 1 051 874 случая. Скончались 18 365 человек, выздоровели и выписались 868 107 пациентов.

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Текстовая трансляция

11 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5 504 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 175 больных. В Москве - 698.

- За сутки в Москве скончались 9 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4956 Covid-пациентов.