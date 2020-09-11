РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 сен. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска отопительная система сетей и жилых домов готова на 80% к зимнему сезону, сообщается в группе МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Жители многоквартирных домов задают вопрос: проводится ли опрессовка системы отопления жилых домов? В настоящее время отопительная система и сетей, и жилых домов уже на 80% заполнена. Данная работа продолжается. Однозначно можно сказать, что микрорайон Климовск к запуску тепла готов», - говорится в сообщении.

Опрессовка системы отопления в жилых домах проводилась в истекший летний период постепенно, согласно графику, как и в предыдущие годы.