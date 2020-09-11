РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 сен. В подмосковном Подольске по квартирам ходят мошенники, выдающие себя за участников переписи населения, жителей попросили не открывать им дверь и не вступать в диалог, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Еще раз обращаем ваше внимание на то, что только в следующем 2021 году с 1 по 30 апреля будет проходить Всероссийская перепись населения. Люди, выдающие себя за сотрудников, осуществляющих перепись населения в Подольске - мошенники. Не открывайте им дверь, не вступайте с этими людьми в диалог», - говорится в сообщении.

В настоящее время не проводится поквартирный обход населения с вопросами по переписи населения.