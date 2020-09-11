РИАМО - 11 сен. Сбой в движении пригородных поездов на Курском направлении Московской железной дороги и МЦД-2 «Курско-Рижский» произошел из-за обрыва контактного провода, сообщается на сайте МЖД.

«В настоящее время из-за обрыва контактного провода на перегоне Красный Строитель – Царицыно пригородные поезда Курского направления и МЦД-2 следуют с увеличенным интервалом», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает бригада железнодорожников. МЖД принимает все меры для скорейшего ввода поездов в график.