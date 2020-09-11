РИАМО - 11 сен. Станция Москва-Ярославская стала самой популярной этим летом у пассажиров ЦППК, за три месяца со станции отправились 4,8 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«На втором месте по популярности станция Москва-Курская, которой воспользовались 4,4 миллиона пассажиров. На третьем месте – станция Москва-Казанская, где отправлено 2,5 миллиона», - говорится в сообщении.

Четвертое место у станции Железнодорожная, с которой минувшим летом отправились 2,3 миллиона человек. На пятом месте расположилась станция Мытищи, где было отправлено 2,1 миллиона пассажиров. Всего за лето проехало более 106 миллионов человек.

Между тем, с началом учебного года пассажиропоток увеличился. За первую неделю сентября поезда ЦППК перевезли уже более 9 миллионов пассажиров.

В поездах по-прежнему нужно ездить в средствах индивидуальной защиты. Их можно купить в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки.