РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 сен. В подмосковных Котельниках можно сдать старые шины на утилизацию, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Отработанные шины благодаря услуге приема резины, которую оказывает в городском округе Котельники «ОрисПром», обретают вторую жизнь. Окружающая среда защищается от ущерба, который ей мог бы быть нанесен. Сдать старые шины в бункер можно по адресу: улица Кузьминская, дом 21», - говорится в сообщении.

Все сданные шины будут переработаны в резиновую крошку, которая впоследствии будет использована для укладки спортивных и детских площадок.