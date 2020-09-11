РИАМО - 11 сен. Девять тепловизоров установили на автовокзалах и автостанциях в Москве для контроля за температурой тела пассажиров, при обнаружении человека с жаром устройство издаст сигнал, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Тепловизоры появились на международных вокзалах «Северные ворота», «Южные ворота», «Саларьево», а также на автостанциях «Варшавская» и «Орехово».

«Тепловизоры нужны для безопасности — чтобы не допустить распространения коронавирусной и других инфекций, сберечь здоровье окружающих», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он отметил, что тепловизоры установили при входе на вокзалы возле рамок металлоискателей. Если оборудование зафиксирует у пассажира повышенную температуру, то сразу издаст звуковой сигнал.

«Тогда пассажиру измеряют температуру уже обычным термометром, чтобы убедиться в верности показателей. Если она повышена, на вокзал не допускают и рекомендуют обратиться к врачу. Такие же тепловизоры используются в мосметро», — добавил Ликсутов.

Кроме того, на всех столичных автовокзалах и станциях установлены санитайзеры и вендинговые автоматы, в которых можно купить средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.

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