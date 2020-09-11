РИАМО - 11 сен. Прием заявок на субсидии для столичных экспортеров пройдет с 15 сентября по 30 октября, выплаты позволят компаниям покрыть до 100% затрат на реализацию товаров и услуг за рубежом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Выплаты для экспортеров входят в тройку самых востребованных мер финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в Москве. Предыдущий этап приема заявок от экспортеров завершился в столице 31 августа.

«Уже одобрено более 302 миллионов рублей экспортных субсидий и грантов по 141 заявке. Еще более 100 заявок находятся на рассмотрении. Решение по ним будет вынесено в ближайшее время», — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Экспортная субсидия позволяет покрыть до 100% затрат на реализацию за рубежом товаров, услуг или результатов интеллектуального труда. Также финподдержка позволяет возместить расходы на получение патентов, сертификацию продукции, адаптацию к выводу на международный рынок или транспортировку товаров. Максимальный размер компенсации составляет 3 миллиона рублей.

Также столичные экспортеры могут обратиться к городским властям за получением гранта. Его размер составляет 10% от суммы исполненных контрактов на зарубежные поставки, но не более 10 миллионов рублей.