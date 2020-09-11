РИАМО - 11 сен. Арбитражный суд Москвы поддержал решение УФАС Подмосковья о внесении сведений в отношении компании «Фаворитснаб» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы УФАС России по Московской области.

В антимонопольное ведомство обратились представители филиала №4 Федерального государственного бюджетного учреждения «3 центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского» Минобороны РФ. Они попросили внести сведения в отношении указанной компании в реестр недобросовестных поставщиков после одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение ремонта кабинета рентгена для установки маммогрофа.

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Фаворитснаб» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения УФАС России по Московской области.