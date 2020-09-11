РИАМО - 11 сен. Сотрудники правоохранительных органов задержали трех мужчин, которых подозревают в разбойном нападении и двух кражах, злоумышленники украли деньги, электроинструменты и документы на недвижимость, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью.

«Установлено, что злоумышленники ворвались к 72-летнему мужчине в частный дом, расположенный в деревне Белозерово (Одинцовский городской округ-ред.), связали его и, угрожая ножом, похитили 400 тысяч рублей. Кроме того, потерпевший, опасаясь за свою жизнь, отдал нападавшим ключи от московской квартиры, откуда затем правонарушители похитили документы на недвижимость», –сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержанными оказались двое уроженцев одной из республик ближнего зарубежья 27 и 44 лет, и ранее судимый 27-летний житель Москвы.

Установлено также, что злоумышленники украли еще и электроинструменты из загородного дома заявителя. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.