РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 сен. Первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин осмотрел несколько спортивных площадок в городском округе Мытищи, на которых проводится текущий ремонт, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Осмотрел несколько площадок, которые по обращениям жителей нуждаются в ремонте. Ремонтные работы идут в графике, и уже через пару недель сюда придут довольные дети, чтобы заниматься спортом и с пользой проводить свободное время», – сказал Чаплин.

Заместитель директора МАУ «Спортсооружения» Юрий Гончарук отметил, что такие работы ведутся планово. Вместе с уборкой производится осмотр. Также за площадками закреплены спортинструктора, которые фиксируют повреждения.

«Например, в процессе эксплуатации площадки по адресу: улица Щербакова, 3А, заметили, что в воротах сломаны несколько секций, требуют замены баскетбольные щиты, необходимо обновить краску», - добавляется в сообщении.