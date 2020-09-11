РИАМО - 11 сен. Фестиваль исторических садов пройдет в столичном музее-заповеднике «Царицыно» с 18 по 27 сентября, темой мероприятия в этом году стало «Звучание времен», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Гости смогут бесплатно посетить шесть миниатюрных садов. Площадь каждого из них — 100 квадратных метров. Ландшафтные композиции, помимо нашего музея-заповедника, представят еще пять участников. Каждый участник покажет проект, который отразит одну или несколько ключевых эпох, стилей или событий в развитии садово-паркового искусства», — сказал представитель пресс-службы музея-заповедника «Царицыно».

Посещение садов организуют каждые полчаса с 10:00 до 18:00 без предварительной регистрации. Максимальное количество посетителей на выставочной площадке — 50 человек, всем гостям необходимо иметь средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, организаторы фестиваля подготовили образовательную программу, но в этом году она пройдет в онлайн-формате — в эфире YouTube-канала #включицарицыно. Зрителей ждут виртуальная экскурсия по экспозиции, лекции, мастер-классы по садоводству и флористике, встречи с биологами, ботаниками и другими специалистами.

Первый фестиваль исторических садов прошел в 2018 году, за два года его посетили более 615 тысяч человек.