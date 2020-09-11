РИАМО – 11 сен. Союз потребителей России предложил ввести в магазинах двойные ценники, на которых будет указана стоимость как одной единицы товара, так и цена одного килограмма или литра этого же товара, пишет в пятницу газета «Известия».

«Это не позволит производителям хитрить с упаковкой — например, в бутылку объемом один литр наливать 950 миллилитров молока, а в емкость для десятка яиц класть всего девять», - говорится в публикации.

Издание отмечает, что предложенный Союзом потребителей России способ оценки стоимости товара уже практикуют в Европе.

Предполагается, что двойной ценник поможет покупателям сравнивать конкурирующие между собой товары и выбирать тот, что дешевле. Сейчас сделать это не всегда представляется возможным из-за разного веса или объема упаковок.

Инициативу о двойных ценниках в магазинах уже отправили в Минпромторг.