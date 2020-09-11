РИАМО - 11 сен. Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта московских компаний в Китай, Монголию, Южную Корею, Северную Корею и Японию в первом полугодии 2020 года составил 1,43 миллиарда долларов, что почти на 20% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Наибольшим спросом пользовались механическое оборудование и техника, продукция пищевой промышленности, машиностроения и фармацевтической отрасли», — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В число лидеров по объемам общего экспорта несырьевой неэнергетической продукции столичных компаний вошли Китай, Великобритания, США и Казахстан. Так, из-за закрытия многих китайских предприятий значительно вырос спрос на механическое оборудование и технику, а также компьютеры. Кроме того, Китай закупал у Москвы продукты питания, полиэтилен и полипропилен.

«В первом полугодии существенно увеличился экспорт товаров фармацевтической отрасли в Японию — в 16 раз. Причиной такого роста стали ограничения на экспорт фармацевтической продукции, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты из Индии», — добавил руководитель московского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Большим спросом на рынках Южной Кореи пользовалась московская машиностроительная продукция, продовольственные товары, средства для макияжа и ухода за кожей. В Монголию из российской столицы везли продукты, механическое оборудование и лекарства, в Северную Корею — лекарства и шины.