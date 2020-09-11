РИАМО - 11 сен. В Москве от коронавирусной инфекции вылечили еще 1256 пациентов, общее число выздоровевших превысило 227 тысяч человек, сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1256 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 227 530», - сказала Ракова.

После успешного лечения Covid-пациенты могут стать донорами плазмы. Такую возможность предоставляют людям в возрасте от 18 до 55 лет без хронических заболеваний и с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и С.

Также горожане, которые избавились от коронавируса, могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от заболевания на дому.

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11 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в Москве скончались 9 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, за все время пандемии в городе умерли 4956 Covid-пациентов.