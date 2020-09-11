РИАМО - 11 сен. Тринадцатиэтажный дом на 204 квартиры построят на Новочеремушкинской улице в Москве в рамках программы реновации, проектом также предусмотрена одноуровневая встроенно-пристроенная подземная парковка, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В жилых квартирах выполнят полный косметический ремонт, а также установят сантехнику, осветительные приборы, кухонную мойку и плиту», — уточнил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Рядом с домом обустроят детские и спортивные площадки, а также места для отдыха. Около подъездов уложат бетонную плитку с противоскользящей поверхностью.

В новостройке предусмотрят автоматизированные системы вентиляции, кондиционирования, электроснабжения и освещения.