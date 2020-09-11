РИАМО - 11 сен. В Подмосковье началось досрочное голосование на выборах в советы депутатов семи муниципальных образований, сообщается в Telegram-канале Избирательной комиссии Московской области.

«В 8 часов утра открылись избирательные участки в Подольске, Балашихе, Молодежном, Электростали, Лыткарине, Фрязине и Дмитрове», - говорится в сообщении.

Всего в Подмосковье проходят 18 избирательных кампаний. В семи муниципалитетах проводятся основные выборы депутатов, еще в 11 - дополнительные выборы депутатов. Единый день голосования состоится 13 сентября.