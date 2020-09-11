РИАМО - 11 сен. На портале mos.ru началось электронное голосование в рамках выборов депутатов столичных муниципальных округов Марьино и Бабушкинский, проголосовать онлайн можно до 20 часов 12 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Принять участие в дистанционном электронном голосовании могут только те горожане, которые заблаговременно прошли соответствующую регистрацию.

«Если избиратель не зарегистрировался для участия в электронном голосовании или по каким-то причинам не проголосовал онлайн 11 и 12 сентября, то он может сделать это на участке для голосования по месту жительства 13 сентября. С собой необходимо взять паспорт», - отмечается в материале.

Также у избирателей будет возможность проголосовать на дому в течение 13 сентября.

Всего в двух округах насчитывается порядка 69 тысяч избирателей. В каждом округе выберут двух депутатов.