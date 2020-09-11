РИАМО - 11 сен. Несколько снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружили в подмосковном Волоколамском городском округе, места обнаружения боеприпасов оцеплены, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 11:15 10 сентября 2020 года в МЧС поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ в поле у деревни Шишково», - говорится в сообщении.

Место обнаружения снаряда взято под охрану. Находку планируют уничтожить в пятницу силами взрывотехников «Мособлпожспаса».

Кроме того, 10 сентября старые снаряды обнаружили в лесополосе у деревни Тимонино. Находка не представляет опасности для людей. Уничтожение боеприпасов также проведут в пятницу.