РИАМО - 11 сен. Более 1,4 тысячи выпускников столичных вузов и колледжей подали заявки на оплачиваемые стажировки в учреждениях комплекса социального развития правительства Москвы, сообщила в пятницу заместитель мэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Прием заявок на участие в проекте «Москва – добрый город» завершился 10 сентября. Наиболее популярными из 11 направлений стажировок стали работа в PR-службах, учреждениях образовательной сферы, центрах занятости и офисах «Мои документы».

«Конкурс составляет почти три человека на место. Зачастую молодые люди сталкиваются с проблемой трудоустройства сразу после окончания учебного заведения, а стажировка в наших учреждениях поможет им начать карьеру», - сказала Ракова.

С 10 по 20 сентября все ребята, подавшие заявку на стажировку и подходящие по формальным признакам, пройдут предварительное тестирование и собеседование. С 1 октября 500 лучших кандидатов приступят к стажировке в выбранных учреждениях. Она продлится до конца декабря.

Стажеры будут работать по гибкому графику 20 часов в неделю. За работу они получат зарплату в размере 20 195 рублей до вычета налогов. Лучшим стажерам предложат трудоустроиться в штат.