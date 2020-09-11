РИАМО – 11 сен. Проезд в общественном транспорте на территории России может стать бесплатным к 2035 году, сообщает РБК.

Такая возможность заложена в новой версии транспортной стратегии, которую подготовил федеральный Минтранс.

«Взамен министерство предлагает сделать платным проезд по большинству дорог на личных автомобилях, в том числе в крупных городах», - уточняется в сообщении.

Предложенная схема предполагает, что с 2025 года в России будут брать плату за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — взимать плату со всех категорий пользователей дорог. При этом в документе не указано, придется ли автомобилистам платить за проезд по всем видам дорог.

В Минтрансе отметили, что личный транспорт в России пользуется гораздо большей популярностью, чем общественный, благодаря улучшению состояния дорог. При этом в Москве сложилась противоположная ситуация – здесь городскому транспорту удалось «отвоевать» часть пассажиров. Достичь этого позволила парковочная политика властей и повышение удобства общественного транспорта.​