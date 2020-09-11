РИАМО - 11 сен. Стать частью волонтерского движения в Москве могут программисты, дизайнеры, педагоги, журналисты, психологи, маркетологи и другие специалисты, говорится в сообщении пресс-службы комитета общественных связей и молодежной политики столицы.

«Москву называют кузницей кадров, здесь работают авторитетнейшие вузы, ведущие компании и специалисты в самых разных областях. А стремление помогать — отличительная черта нашего города», — сказала заммэра столицы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что к волонтерскому сообществу на сегодняшний день присоединяется все больше людей и коллективов, профессиональные навыки которых могут быть полезны для некоммерческих организаций города.

Любой желающий, который обладает нужными профессиональными компетенциями, может стать интеллектуальным волонтером в Москве. Так, в рамках добровольчества веб-дизайнеры могут создать или улучшить сайт НКО, юристы — помочь с оформлением нужных документов, а журналисты и SMM-специалисты — с продвижением проекта.

Всех, кто хочет стать добровольцем, приглашают на консультацию в сеть коворкинг-центров НКО. Там претендентам помогут найти организацию, которой будут полезны знания и навыки конкретного волонтера.

В центр корпоративного волонтерства DaDobro могут обратиться по всем вопросам добровольчества фирмы, чьи сотрудники хотят помогать НКО. За шесть лет участниками данного движения стали свыше 3,5 тысячи добровольцев. Волонтеры оказывают профессиональную поддержку некоммерческим организациям в самых разных сферах, среди них ИТ-технологии, медиа, спорт, туризм, парикмахерские услуги, медицина и многие другие.

Желающие безвозмездно помогать детям и подросткам могут обратиться в благотворительный фонд «Цвет жизни». Его подопечным и самому НКО помогают свыше 800 интеллектуальных волонтеров.

На сегодняшний день в мегаполисе работают свыше 30 тысяч негосударственных НКО, из них более 6 тысяч - социально ориентированы.

Самыми популярными направлениями работы социально ориентированных организаций в столице являются образование и просвещение, здравоохранение, поддержка социально незащищенных слоев населения и другие.