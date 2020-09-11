РИАМО - 11 сен. Три человека стали жертвами пожара в жилой многоэтажке на Чертановской улице в Москве, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

Информация о возгорании поступила в МЧС в 00:20. В доме №18 по Чертановской улице горела квартира на девятом этаже.

«Принятыми мерами в 00:51 горение было ликвидировано. К сожалению, в результате пожара погибли три человека», - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. К тушению возгорания были привлечены девять единиц техники и 34 человека.